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В Нью-Йорке с осени вводят обязательную вакцинацию для полицейских, пожарных и учителей

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - В Нью-Йорке с сентября станет обязательной вакцинация от коронавируса COVID-19 для всех сотрудников муниципальных служб, сообщил в понедельник уполномоченный по вопросам здравоохранения Нью-Йорка Дейв Чокши.

"Мы ввели требования по защите от COVID-19. Медицинским работникам со 2 августа (необходимо - ИФ) иметь доказательство вакцинации или еженедельный отрицательный результат теста (на COVID-19)", - сказал Чокши на пресс-конференции в эфире телеканала CBS News.

"Как сообщил мэр, эти требования расширяют для всего городского персонала, начиная с сентября", - добавил Чокши.

По данным американских СМИ, мэр города Билл де Блазио на пресс-конференции в свою очередь уточнил, что правило об обязательной вакцинации для всего городского персонала вступит в силу 13 сентября. Оно коснется, в частности, полицейских, пожарных и учителей.

"Сентябрь - поворотная точка нашего восстановления", - цитируют СМИ слова де Блазио. Речь идет о нашем выздоровлении. Речь идет о сохранении жителей в безопасности", - заявил он.

Агентство Associated Press отмечает, что в Нью-Йорке 59% жителей уже получили хотя бы одну дозу препарата от коронавируса, однако скорость вакцинации замедлилась.

Всего в США за время пандемии выявили более 35 млн случаев заражения коронавирусом, свыше 626 тыс. инфицированных скончались. На штат Нью-Йорк приходится более 2 млн случаев COVID-19 и более 54 тыс. смертей вследствие заражения.

США Нью-Йорк коронавирус

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