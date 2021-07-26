Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:24Заразились
на 25.07В России 6 126 541+24 072В мире 194 123 828+392 921

Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 194 млн человек

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро понедельника составило 194 163 249, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса число жертв связанных с COVID-19 заболеваний достигло 4 159 108 человек.

В число стран с более чем 15 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются США, где выявлено суммарно 34 443 821 инфицированный COVID-19, а число скончавшихся выросло до 610 891.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 31 411 262, а общее число умерших от последствий заражения вирусом в стране составило 420 967.

На третьей позиции в мире по числу инфицированных находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 19 688 663 заболевших, умерли 549 924 человека.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро понедельника 535,6. В США на 1 млн жителей скончались 1 882 человека, в Индии - 302, Бразилии - 2 568.

Хроника коронавируса. Июль.

20
В Афинах прошла акция протеста против обязательной вакцинации21 июля. За 2 дня до начала Олимпиады в Токио максимальные за полгода показатели заражений коронавирусом. За сутки в столице Японии выявили 1 832 случая COVID-19. 20 июля. На третьей позиции в мире по числу инфицированных находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 19 391 845 заболевших, умерло 542 756 человек. На фото: бездомный в Рио-де-Жанейро.19 июля. Британский дизайнер Том Сильвервуд представил платье из более чем 1500 защитных масок в день снятия коронавирусных ограничений в стране.16 июля. Онлайн-церемония вручения дипломов прошла в городе Тагиг (Филиппины).14 июля. В метро Парижа вернулись музыканты, которым было запрещено выступать более года назад из-за пандемии коронавируса.13 июля. Акция с напоминанием о необходимости ношения защитных масок в Джакарте.11 июля. Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 186,8 млн человек. На фото: жители Пекина во время дождя.9 июля. Инсталляции британского ландшафтного художника Стива Мессама в Северном Йоркшире.8 июля. В Нью-Йорке прошел парад в честь медиков.7 июля. Власти юго-западной китайкой провинции Юньнань ввели жесткие карантинные меры в городе Жуйли в связи с быстрым ростом внутренних случаев заражения коронавирусом.6 июля. Число случаев заболевания COVID-19 продолжает расти в штате Ракхайн в Мьянме. На фото: добровольцы распыляют дезинфицирующее средство на грузовые суда.5 июля. В Малайзии объявлены строгие ограничения на передвижение и введен комендантский час из-за роста заболеваемости коронавирусом.5 июля. Всемирная фольклориада проходит в Башкортостане.4 июля. В Турции отменили часть введенных из-за COVID-19 ограничений.4 июля. Ситуация с COVID-19 осложнилась в Москве в июне. Суточная заболеваемость вернулась сначала к значениям января 2021 года, затем - декабря 2020 года.3 июля. В Колумбии в сельской местности для вакцинации пожилых и маломобильных граждан привлекают специальные бригады.2 июля. Индонезия переживает третью волну COVID-19.2 июля. В Буэнос-Айресе водители такси стали перевозить пациентов с COVID-19 и медицинский персонал.1 июля. В Индии число умерших от последствий заражения вирусом превысило 400 тысяч.
В Афинах прошла акция протеста против обязательной вакцинации
Хроника 09 января 2020 года – 26 июля 2021 годаПандемия коронавируса
Университет Джонса Хопкинса США Коронавирус Индия Бразилия

Новости по теме

Новости

Япония заявит протест России в связи с визитом Мишустина на Курилы

Что случилось этой ночью: понедельник, 26 июля

Командующий войсками ЦВО посетил Таджикистан

Пандемия коронавируса

США поставили Таджикистану 1,5 млн доз вакцины Moderna

США поставили Таджикистану 1,5 млн доз вакцины Moderna

Военная техника заблокировала здание парламента Туниса

Пандемия коронавируса

Парламент Франции одобрил применение "санитарных пропусков" в стране

Парламент Франции одобрил применение "санитарных пропусков" в стране

Армия Израиля нанесла удар по военной базе ХАМАС в секторе Газа

Израиль сократит 85% выбросов углекислого газа к 2050 году

Израиль сократит 85% выбросов углекислого газа к 2050 году

Президент Туниса отправил премьера в отставку

Ливень спровоцировал подтопления в Лондоне

Ливень спровоцировал подтопления в Лондоне
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');