Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 194 млн человек

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро понедельника составило 194 163 249, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса число жертв связанных с COVID-19 заболеваний достигло 4 159 108 человек.

В число стран с более чем 15 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются США, где выявлено суммарно 34 443 821 инфицированный COVID-19, а число скончавшихся выросло до 610 891.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 31 411 262, а общее число умерших от последствий заражения вирусом в стране составило 420 967.

На третьей позиции в мире по числу инфицированных находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 19 688 663 заболевших, умерли 549 924 человека.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро понедельника 535,6. В США на 1 млн жителей скончались 1 882 человека, в Индии - 302, Бразилии - 2 568.