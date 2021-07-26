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В Калифорнии госслужащих и медработников обяжут привиться от COVID-19

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Власти американского штата Калифорния приняли решение потребовать от всех госслужащих и медицинских работников либо предоставить свидетельства вакцинации от COVID-19, либо еженедельно проходить тестирование на вирус, передает в понедельник агентство Associated Press (AP).

"Индивидуальный выбор не вакцинироваться теперь влияет на остальных нас значительным, разрушительным и смертельным образом", - заявил губернатор штата Гэвин Ньюсом, объявляя о новой политике властей.

При этом он пообещал, что штат Калифорния "не остановится просто на государственных служащих".

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Новое правило вступит в силу с августа. По данным AP, в Калифорнии - самом населенном штате страны - проживает не менее 238 тыс. служащих и как минимум 2 млн работников здравоохранения как в государственном, так и в частном секторах. AP напоминает, что, хотя 62% жителей штата полностью вакцинированы, уровни заболеваемости и госпитализаций в Калифорнии растут, причем на более заразный штамм "дельта" коронавируса приходится порядка 80% выявляемых случаев вируса.

В штате действует требования носить маску на рабочем месте в случае отсутствия доказательства вакцинации. Однако губернатор Ньюсом, указывает AP, демонстрирует нежелание вводить новые ограничения после возобновления 15 июня экономической активности в штате. При этом в сентябре губернатора ждут выборы, и как уточняет AP, на повестке будет в основном борьба с эпидемией в Калифорнии: этот штат в 2020 году первым в стране ввел режим изоляции, а закрытие школ и коммерческих предприятий здесь длилось дольше, чем во многих других штатах.

Ранее в понедельник сообщалось, что в Нью-Йорке с сентября станет обязательной вакцинация от коронавируса COVID-19 для всех сотрудников муниципальных служб. Мэр города Билл де Блазио на пресс-конференции говорил, что правило об обязательной вакцинации для всего городского персонала вступит в силу 13 сентября. Оно коснется, в частности, полицейских, пожарных и учителей. Также в понедельник стало известно, что министерство по делам ветеранов США стало первым федеральным ведомством, обязавшим вакцинироваться своих сотрудников от коронавируса. Под требование привиться подпадают 115 тыс. человек: у них есть восемь недель, чтобы пройти курс вакцинации, если они еще не сделали этого.

Всего в США за время пандемии выявили более 35 млн заражений коронавирусом, свыше 626 тыс. инфицированных скончались. Выздоровели более 29,5 млн человек.

Хроника 09 января 2020 года – 26 июля 2021 годаПандемия коронавируса
США Калифорния Гэвин Ньюсом COVID-19 коронавирус

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