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Активист не смог доплыть из Флориды в Нью-Йорк на беговом гидроколесе

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Спортсмен и активист Реза Балучи, который намеревался доплыть из Флориды в Нью-Йорк на большом устройстве, напоминающем беговое колесо, потерпел неудачу. Его выбросило на берег Флориды близ Сент-Огастина в 30 милях от старта.

Как сообщает "Би-би-си", Балучи заявлял, что намерен преодолеть 1609 км на своем устройстве.

Местные власти уточняют, что активист столкнулся с проблемами, но сейчас он в безопасности и никак не пострадал. На помощь Балучи пришла береговая охрана.

На фотографиях местного управления шерифа представлен цилиндр размером с человека, по бокам которого закреплены заполненные воздухом контейнеры.

Балучи заявил, что цель его путешествия - собрать деньги для благотворительности.

Он не первый раз пытается преодолеть дистанцию в "пузыре", как Балучи называет устройство. В 2014 году он отправился в путешествия, и его также спасли близ Сент-Огастина. Через два года Балучи был спасен неподалеку от Палм-Бич во Флориде.

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