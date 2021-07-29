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Москва готова к сценарию полного захвата талибами власти в Афганистане

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Руководство России не считает реалистичным сценарий, при котором талибы (группировка "Талибан" признана в России террористической и запрещена) полностью захватят власть в Афганистане, но готовы и к такому развитию событий, заявил спецпредставитель президента по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

"Во-первых, мы не думаем, что такой сценарий сработает, но мы готовы к различным сценариям, если уж на то пошло", - сказал он на пресс-конференции в Москве.

По его словам, в Москве рассматривали возможность такого развития событий, "значит, мы к этому готовы". Прорабатывались и просчитывались и другие варианты.

Сейчас талибы контролируют более 200 уездов из 417, добавил Кабулов, ссылаясь на ранее опубликованные оценки США. Он напомнил, что правительственные войска Афганистана утверждали, что отбили 30 уездов за последнюю неделю.

"Талибы присутствуют и в других уездах. Просто такая военная статистика учитывает захват административного центра", -пояснил он.

Афганистан Замир Кабулов МИД США Талибан

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