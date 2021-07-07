Литва решила построить стену на границе с Белоруссией

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - В Литве планируют построить забор на границе с Белоруссией, чтобы сдержать нелегальную миграцию, сообщила литовский премьер-министр Ингрида Шимоните.

"Будет начато внедрение дополнительного физического барьера, которые отделяет Литву и Беларусь, который бы стал определенным знаком, определенным действием сдерживания для организаторов потока нелегальных мигрантов", - заявила Шимоните на пресс-конференции в среду.

Она назвала выросшее количество незаконных мигрантов из Белоруссии "гибридной агрессией" против Литвы и Евросоюза. "Сам процесс мы оцениваем как гибридную агрессию, которая направлена не против Литвы, а против всего Евросоюза. Основанием стала принципиальная позиция всего ЕС, а также Литвы по поводу фальсифицированных результатов выборов, репрессий против гражданского общества и правозащитников", - сказала премьер.

Она отметила, что "в организации потоков нелегальных мигрантов участвуют и активно, и пассивно, ведомства белорусского режима". "Условия для пересечения границы создаются сознательно, и за этим мы склонны видеть, кроме прочего, цель нанести вред нашему государству, дестабилизировать положение", - сказала Шимоните.

По ее словам, для контроля ситуации на границе привлекаются вооруженные силы.

Она также заявила, что в пятницу, 9 июля, правительство планирует утвердить проекты законов, которые "упростят и ускорят процедуры рассмотрения просьб об убежище, поскольку ими (мигранты) также злоупотребляют, и за это время надеются, возможно, покинуть территорию Литвы".

В связи с этим на следующей неделе созывается внеочередная сессия парламента.

В целом в этом году на границе с Белоруссией литовские пограничники задержали более 1,4 тыс. незаконных мигрантов, основная их часть - с Ближнего Востока и Африки. По этой причине кабмин Литвы на минувшей неделе объявил экстремальную ситуацию. Литовские должностные лица утверждают, что это "организованная белорусским режимом акция" против Литвы.

Надо ли строить забор?

О возведении забора на границе с Белоруссией в Литве задумались еще в середине июня. Однако премьер Литвы Ингрида Шимоните тогда заявляла, что это стало бы пустой тратой времени.

"Мы проводим исследование возможности установки физического забора. И стоить он будет, видимо, 15 млн евро", - сказала министр внутренних дел Агне Билотайте 17 июня в передаче "Тема дня" на ЛРТ.

Протяженность литовско-белорусской границы - 678,8 км. Рассматриваются разные варианты - забор может быть и одиночным, и двойным, с колючей проволокой или сигнализацией.

По словам Билотайте, из-за природного рельефа забор нельзя установить вдоль всей границы. Сейчас забор установлен на 78 км границы с Белоруссией. Еще около 92,5 км границы - это разного рода водоемы, где забор установить не получится, поэтому забор могут установить на участке еще 508 км. Один километр забора, по предварительной оценке, будет стоить около 30 тыс. евро. Кроме того, вдоль барьера надо интегрировать видеокамеры, датчики и т.д. Их установка на 1 км границы обойдется в 130 тыс. евро.

Со своей стороны, премьер-министр Шимоните тогда заявила, что строительство ограждения на границе Литвы с Белоруссией с тем, чтобы контролировать выросшие потоки нелегальной миграции, было бы тратой времени, которая бы не решила проблему миграции. "Есть опыт строительства этих ограждений, но также есть и определенные, возможно, нековенциональные решения, поэтому все они должны быть рассмотрены, но если кто-то сейчас представляет, что правительство установит забор от одной точки границы Литвы до другой, то точно такого не будет, поскольку бы просто потратили время, а проблемы нужно решать сейчас", - заявила Шимоните журналистам в сейме.

Она напомнила, что "есть современные технологии, которые внедряются". "Мы ускоряем их внедрение, и стараемся завершить в следующем году", - добавила Шимоните. "Если какие-то другие меры на конкретных участках могли бы быть реализованы и такие участки есть, то тогда они и будут реализованы. Но точно не могу обещать, что мы возведем каменное ограждение", - подчеркнула премьер Литвы.