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В Капитолии сотрудников и посетителей обязали носить маски

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Сотрудникам Конгресса и посетителям Капитолия грозит арест, если они не будут носить маски, объявил на этой неделе глава полиции Капитолия США, сообщает The Hill.

В среду начальник полиции Капитолия Томас Мангер выпустил приказ о соблюдении новых правил на территории всего комплекса Капитолия. Правила, установленные Капитолийским врачом в начале недели, включают в себя обязательное ношение маски для вакцинированных и невакцинированных сотрудников и посетителей.

"Если посетитель или сотрудник не наденет маску после того, как его об этом попросят, посетителю или персоналу будет отказано во въезде в офисные здания Белого дома или на сторону Дома Капитолия США",-написал Менгер в своем письме. "Любое лицо, которое не подчинится или не покинет помещение после того, как его об этом попросят, будет подвергнуто аресту за незаконное проникновение."

Новая политика, с точки зрения республиканцев, является попыткой спикера Нэнси Пелоси контролировать Капитолий. Тем не менее, теперь на ее стороне правоохранительные органы.

"Это превышение полномочий спикера Пелоси, которое позволяет заставить полицию Капитолия арестовывать сотрудников и сообщать о членах (Конгресса-ИФ)", - сообщила член Конгресса США Кэт Кэммак в четверг в твиттере.

Ранее на этой неделе Центры США по контролю и предотвращению заболеваний (CDC) рекомендовали как привитым, так и не привитым от COVID-19 жителям носить маски в помещениях, особенно в опасных с точки зрения эпидемиологии районах страны.

Хроника 09 января 2020 года – 30 июля 2021 годаПандемия коронавируса
США Капитолий

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