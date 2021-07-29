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Пентагон распорядился носить маски в помещениях объектов министерства

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Министерство обороны США потребовало от всех посетителей объектов ведомства носить маски в помещениях, независимо от вакцинации против COVID-19.

Хроника коронавируса. Июль.

"Заместитель госсекретаря Хикс (Кэтлин Хикс - ИФ) распорядилась, чтобы все лица, независимо от статуса вакцинации, носили маски в помещениях на объектах министерства обороны в районах с высоким риском передачи, как определено Центрами США по контролю и предотвращению заболеваний (CDC), для защиты от роста случаев COVID-19", - говорится в заявлении замглавы пресс-службы Пентагона Джамаля Брауна.

Это решение распространяется на всех военнослужащих, федеральный персонал, подрядчиков и посетителей, находящихся на всех объектах, принадлежащих министерству.

По последним данным Пентагона, в вооруженных силах США от коронавируса скончались 28 военнослужащих.

Днем ранее CDC рекомендовали как привитым, так и не привитым от COVID-19 жителям США носить маски в помещениях, особенно в опасных с точки зрения эпидемиологии районах страны.

Хроника 09 января 2020 года – 29 июля 2021 годаПандемия коронавируса
Пентагон США коронавирус

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