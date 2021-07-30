Байден призвал федеральных служащих вакцинироваться или носить маску

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден объявил, что сотрудникам американских федеральных ведомств следует либо пройти вакцинацию от коронавируса COVID-19, либо - следовать на работе ряду мер предосторожности.

"Каждого служащего федерального правительства попросят подтвердить статус вакцинации. Любому, кто не сделает это или не пройдёт вакцинацию, следует носить маску", - заявил Байден в Белом доме.

Согласно заявлению американского президента, сотрудники федеральных ведомств, не прошедшие вакцинацию, должны будут придерживаться строгих правил, в частности, носить маски на работе, соблюдать правила социального дистанцирования, а также - периодически сдавать тест на коронавирус. Более того, по словам Байдена, невакцинированных госслужащих не будут отправлять в служебные командировки.

Американский президент отметил, что его администрация также разрабатывает меры по ускорению темпов вакцинации, поскольку в последнее время они существенно снизились. В частности, Байден призвал штаты использовать средства из "Американского плана спасения" для предоставления выплат в размере $100 лицам, недавно прошедшим вакцинацию от COVID-19. Байден вновь заявил, что в настоящее время идёт пандемия среди не прошедших вакцинацию от коронавируса.

Первым министерством США, потребовавшим от своих медицинских работников обязательной вакцинации от COVID-19, ранее стало министерство по делам ветеранов. Кроме того, ранее этим летом власти американского штата Калифорния и города Нью-Йорка потребовали, чтобы все государственные и муниципальные служащие вакцинировались от COVID-19 или регулярно проходили тестирование на коронавирус. Центры США по контролю и предотвращению заболеваний (CDC) на следующий день рекомендовали как привитым, так и не привитым от COVID-19 жителям носить маски в помещениях, особенно в опасных с точки зрения эпидемиологии районах страны.

В США с начала пандемии выявили свыше 35 млн заражений COVID-19, более 628 тыс. инфицированных скончались. При этом в стране зафиксировали около 29,6 млн случаев выздоровления от коронавируса.