Премьер-министр Израиля заявил о начале ревакцинации лиц старше 60 лет

Вакцинация на спортивной арене Heichal Shlomo в Тель-Авиве. Архивное фото Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт в четверг объявил, что страна предложит бустерную прививку от коронавируса людям старше 60 лет, которые уже были вакцинированы. Об этом сообщает Associated Press.

Объявление Нафтали Беннетта делает Израиль первой страной, предложившей своим гражданам третью дозу вакцины от COVID-19 в широком масштабе.

"Сегодня вечером я объявляю о начале кампании по получению бустерной вакцины, третьей дозе", - сказал Беннетт в национальном телевизионном обращении.

Любой человек старше 60 лет, который был вакцинирован более пяти месяцев назад, будет иметь право сделать третью прививку (в Израиле это препарат Pfizer/BioNTech). Беннетт сказал, что новый президент страны Ицхак Херцог будет первым, кто получит бустерную прививку в пятницу. Для израильского населения это предложение вступит в силу уже в воскресенье.

"Реальность доказывает, что вакцины безопасны. Реальность также доказывает, что вакцины защищают от тяжелой заболеваемости и смерти", - добавил Нафтали Беннетт. По мнению премьер-министра, вакцина от коронавируса схожа с вакциной против против гриппа, которую нужно время от времени делать снова.

Более 57% из 9,3 млн граждан страны получили две дозы вакцины Pfizer/BioNTech. Более 80% населения старше 40 лет вакцинировано.

В Израиле наблюдается всплеск случаев нового дельты-штамма, даже среди людей, которые вакцинированы. Беннетт призвал непривитых израильтян, особенно молодых людей, сделать прививку как можно скорее.