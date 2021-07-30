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Премьер-министр Израиля заявил о начале ревакцинации лиц старше 60 лет

Премьер-министр Израиля заявил о начале ревакцинации лиц старше 60 лет
Вакцинация на спортивной арене Heichal Shlomo в Тель-Авиве. Архивное фото
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт в четверг объявил, что страна предложит бустерную прививку от коронавируса людям старше 60 лет, которые уже были вакцинированы. Об этом сообщает Associated Press.

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Объявление Нафтали Беннетта делает Израиль первой страной, предложившей своим гражданам третью дозу вакцины от COVID-19 в широком масштабе.

"Сегодня вечером я объявляю о начале кампании по получению бустерной вакцины, третьей дозе", - сказал Беннетт в национальном телевизионном обращении.

Любой человек старше 60 лет, который был вакцинирован более пяти месяцев назад, будет иметь право сделать третью прививку (в Израиле это препарат Pfizer/BioNTech). Беннетт сказал, что новый президент страны Ицхак Херцог будет первым, кто получит бустерную прививку в пятницу. Для израильского населения это предложение вступит в силу уже в воскресенье.

"Реальность доказывает, что вакцины безопасны. Реальность также доказывает, что вакцины защищают от тяжелой заболеваемости и смерти", - добавил Нафтали Беннетт. По мнению премьер-министра, вакцина от коронавируса схожа с вакциной против против гриппа, которую нужно время от времени делать снова.

Более 57% из 9,3 млн граждан страны получили две дозы вакцины Pfizer/BioNTech. Более 80% населения старше 40 лет вакцинировано.

В Израиле наблюдается всплеск случаев нового дельты-штамма, даже среди людей, которые вакцинированы. Беннетт призвал непривитых израильтян, особенно молодых людей, сделать прививку как можно скорее.

Хроника 09 января 2020 года – 30 июля 2021 годаПандемия коронавируса
Нафтали Беннетт Израиль COVID-19 коронавирус

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