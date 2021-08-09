Побочные эффекты после третьей дозы вакцины Pfizer схожи с эффектами после второй

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Побочные эффекты после третьей дозы вакцины от коронавируса COVID-19 Pfizer идентичны эффектам после второй дозы. Об этом сообщает в понедельник Yedioth Ahronoth со ссылкой на исследование.

Исследование, проведенное экспертами израильской больничной кассы (объединение, специализирующееся на предоставлении медицинской помощи) "Клалит" показало, что большинство людей, которые получили третью дозу прививки Pfizer, испытали побочные эффекты похожие на те, которые у них были после второй дозы компонента.

В исследовании участвовали около 4,5 тыс. человек, которые получили третью дозу прививки в период с 30 июля по 1 августа. Примерно 88% респондентов заявили, что после получения третьей дозы они чувствовали себя почти так же, как чувствовали себя после второй дозы, или лучше. Около 31% сообщили о некоторых побочных эффектах, самым частым из которых стала боль в месте прививки, еще 0,4% сообщили о затруднении в дыхании и 1% запросил медицинскую помощь в связи с одним или несколькими побочными эффектами.

В Израиле начали вводить третью дозу вакцины от COVID-19 жителям старше 60 лет 30 августа. Власти страны приняли решение о такой дополнительной вакцинации пожилых израильтян на фоне роста количества случаев заражений COVID-19. В частности, третью дозу вакцины в пятницу получили президент Израиля Ицхак Герцог и его супруга.

За весь период пандемии в Израиле было зарегистрировано более 902 тыс. случаев заражения коронавирусом и около 6,5 тыс. смертей от заболевания.