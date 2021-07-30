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Байден примет в Белом доме кубино-американских лидеров для обсуждения ситуации на Кубе

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Президент Джо Байден примет кубино-американских лидеров в Белом доме в пятницу, чтобы обсудить недавние протесты в крупных городах Кубы, передает NBC Nwes.

На встрече планируется обсудить новые санкции в отношении кубинских лидеров и установление доступа в Интернет для кубинцев. Среди присутствующих будут политические и общественные лидеры, а также художники.

В США кубинские американцы провели акции протеста и митинги в поддержку тех, кто находится на острове, и призвали Байдена принять дополнительные меры против Гаваны.

11-12 июля в Гаване и в крупных городах Кубы прошли массовые акции против ухудшения условий жизни, в том числе в связи с пандемией COVID-19. Беспорядками были охвачены не менее 50 городов и населенных пунктов страны. Среди протестующих звучали и политические лозунги. Протесты были вызваны тяжелым экономическим кризисом на острове, включая нехватку продовольствия и медикаментов, а также массовые отключения электроэнергии. Многие скандировали "мы хотим перемен" и "долой диктатуру". Правительство Кубы обвинило Соединенные Штаты в организации протестов и заявило, что демонстранты были подстрекаемы в социальных сетях. Администрация США ввела ограничительные меры против министра обороны Кубы Альваро Лопеса Миеры в рамках "закона Магнитского" в связи с "подавлением мирных, продемократических протестов на Кубе, начавшихся 11 июля". Президент США Джо Байден пообещал, что его администрация продолжит вводить санкции против руководителей Кубы.

Ранее, 27 июля, республиканцы попросили Байдена организовать встречу по ситуации на Кубе. По их мнению, именно сейчас США "должны поддержать наших кубинских братьев и сестер, которые стремятся взять под контроль свое будущее ".

Джо Байден США Куба БЕлый Дом

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