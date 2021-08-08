Куба легализовала малый и средний бизнес

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Коммунистическое правительство Кубы легализовало малый и средний частный бизнес после массовых антиправительственных протестов в прошлом месяце, сообщает BBC News.

По новым правилам будут разрешены предприятия с численностью работников до 100 человек. Президент Мигель Диас-Канель заявил, что Куба предпринимает решительные шаги по обновлению своей экономической модели.

Ранее власти Кубы после прошедших в стране беспорядков временно разрешили для путешественников беспошлинный ввоз продуктов питания и медикаментов.

Критики сочли, что планы правительства были ускорены из-за июльских протестов, которые прошли из-за экономического кризиса в стране. Люди требовали доступа к вакцинам от коронавируса, а также протестовали против нищеты и дефицита, политики правительства и затем стали выступать против властей. В Гаване заявляли, что за организацией этих демонстраций стоят США. Десятки участников протестов были арестованы. Власти сообщили, что один человек погиб.