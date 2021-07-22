США ввели санкции против министра обороны Кубы в рамках "закона Магнитского"

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Администрация США вводит ограничительные меры против министра обороны Кубы Альваро Лопеса Миеры в рамках "закона Магнитского" из-за демонстраций в этом государстве. Об этом сообщает в четверг американский Минфин.

"Кубинский народ протестует за основные и универсальные права, которые он заслуживает. Минфин будет продолжать вводить санкции, связанные с Кубой, в том числе ограничительные меры, введенные сегодня, чтобы поддержать народ Кубы в его стремлении к демократии и избавлению от режима", - заявила глава ведомства Джанет Йеллен.

В заявлении подчеркивается, что "сегодняшние меры нацелены на министра обороны Кубы и специальной национальной бригады МВД Альваро Лопеса Миеры в связи с подавлением мирных, продемократических протестов на Кубе, начавшихся 11 июля".

В нем отмечается, что министерство революционных вооруженных сил Кубы (Минобороны) "сыграло важную роль в подавлении продолжающихся протестов на Кубе, в ходе которых кубинские граждане призывают положить конец 62-летнему режиму и ухудшению условий жизни" в стране.

Лопес Миера родился в Гаване в 1943 году. Во время кубинской революции он присоединился к "Движению 26 июля" Франка Паиса Гарсии. После революции служил в артиллерийском полку, принимал участие в боевых действиях в ходе гражданской войны в Анголе.

С 1982 по 1984 год Миера обучался в Военной академии Генштаба СССР, после чего отправился вновь в Анголу. В скором времени по возвращении на Кубу он был назначен начальником генштаба Кубы.

"Это лишь начало" – Байден

Президент США Джо Байден пообещал в четверг, что его администрация продолжит вводить санкции против руководителей Кубы.

"Это лишь начало. США будут продолжать вводить санкции против лиц, которые несут ответственность за притеснения кубинского народа", - говорится в заявлении президента, посвященном решению Вашингтона ввести санкции против кубинского министра обороны Альваро Лопеса Миеры.

"США поддерживают отважных кубинцев, которые вышли на улицы, чтобы выразить протест против продолжающихся 62 года репрессий, организованных коммунистическим режимом", - добавил Байден, комментируя сообщения, согласно которым ранее этим летом на Кубе прошли акции протеста против властей.