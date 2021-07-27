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Республиканцы попросили Байдена организовать встречу по ситуации на Кубе

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Группа из 19-ти законодателей-республиканцев обратилась к президенту США Джо Байдену с просьбой о встрече для обсуждения текущей ситуации на Кубе.

"Мы просим о встрече с вами как можно скорее, чтобы обсудить, как Конгресс и ваша администрация могут работать вместе, чтобы положить конец репрессивному коммунистическому режиму в Гаване и освободить кубинский народ. Сейчас самое время действовать", - говорится в письме конгрессменов, опубликованном на сайте одного из его авторов - сенатора Марко Рубио.

По их мнению, именно сейчас США "должны поддержать наших кубинских братьев и сестер, которые стремятся взять под контроль свое будущее ". Законодатели заявили, что они "обеспокоены тем, что этот ключевой момент упускается из-за нерешительности, бюрократии и неспособности руководить".

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11-12 июля в Гаване и в крупных городах Кубы прошли массовые акции против ухудшения условий жизни, в том числе в связи с пандемией COVID-19. Беспорядками были охвачены не менее 50 городов и населенных пунктов страны. Среди протестующих звучали и политические лозунги. В Гаване люди прошли по основной набережной в сторону центра столицы и собрались у здания Капитолия. Выступления сопровождались актами вандализма, в том числе и в отношении народной революционной полиции. Полицейские и сотрудники спецслужб в штатском производили аресты. В Гаване заявили, что за организацией этих выступлений стоят США.

В свою очередь, администрация США ввела санкции против министра обороны Кубы Альваро Лопеса Миеры в рамках "закона Магнитского" из-за демонстраций в этом государстве. Позже Байден пообещал, что его администрация продолжит вводить санкции против руководителей Кубы. В понедельник США вместе с группой примерно из 20 других стран опубликовали заявление, в котором осудили арест протестующих на Кубе. В заявлении содержится настоятельный призыв к Гаване "уважать права и свободы кубинского народа".

Австрия, Бразилия, Колумбия, Хорватия, Кипр, Чешская Республика, Эквадор, Эстония, Гватемала, Греция, Гондурас, Израиль, Латвия, Литва, Косово, Черногория, Северная Македония, Польша, Южная Корея и Украина также подписали заявление.

США Джо Байден Куба Конгресс США Марко Рубио

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