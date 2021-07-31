Что случилось этой ночью: суббота, 31 июля

Надежды Байдена в переговорах по стратстабильности, увольнения в дипмиссии США в России, падение давления в отсеке с утечкой на МКС

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Джо Байден оценил ход американо-российских переговоров по стратегической стабильности. По словам президента США, дискуссия "в процессе" и он "полон надежд".

- Из посольств и консульств США в России будут уволены 182 местных сотрудника. Энтони Блинкен подчеркнул, что увольнения "стали прямым результатом запрета российского правительства". Из-за сокращения штата американская дипмиссия сократит "деятельность и предоставление услуг", предупредил госсекретарь США.

- Марат Хуснуллин оценил в 4,6 млрд рублей ущерб, нанесенный Крыму ливнями. "Это дороги, ремонт крыш, замена аварийного жилья, ремонт жилья, которое попало под затопление", - пояснил вице-премьер РФ.

- В переходной камере модуля "Звезда", где наблюдается утечка воздуха, сильно упало давление. Сейчас давление составляет до 154 мм рт. ст., весной во время активных работ по устранению утечки было 405 мм рт. ст.

- Волейболистки сборной России победили команду США и вышли в плей-офф олимпийского турнира. Результат встречи - 3:0 (25:20, 25:12, 25:19) в пользу россиянок. Россия с восемью очками занимает второе место в группе.