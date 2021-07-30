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Хуснуллин оценил ущерб от последствий ливней в Крыму в 4,6 млрд рублей

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Для ликвидации последствий сильных ливней и подтоплений в Крыму потребуется около 4,6 млрд рублей, сообщил в пятницу вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"На сегодняшний день подтвержденный размер ущерба - 4,6 млрд рублей. Это дороги, ремонт крыш, замена аварийного жилья, ремонт жилья, которое попало под затопление", - сказал Хуснуллин в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

Он отметил, что региональные власти предложили выделить еще около 12 млрд рублей, часть из этой суммы предлагалось направить на выплаты за пострадавшие автомобили, но компенсации за них уже выплачены из других источников.

Режим ЧС действует в Крыму с 17 июня из-за циклона, когда на востоке полуострова выпала двухмесячная норма осадков, а на следующий день на южном берегу - трехмесячная. Подтопило больше 360 домов, спасатели эвакуировали почти 1,8 тыс. человек. Больше всего пострадали Керчь и Ялта. На юге Крыма погиб мужчина, без вести пропала женщина, 58 человек получили травмы.

Очередные сильные дожди накрыли Крым 4 июля. Больше всего происшествий - в Бахчисарайском районе на юго-западе полуострова, там выпали две месячные нормы осадков. Одна женщина погибла, около 130 домов оказались в зоне подтопления.

Наводнение в Крыму

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