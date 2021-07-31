Байден надеется на успех переговоров c РФ по стратегической стабильности

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден надеется, что американо-российские переговоры по стратегической стабильности будут результативными.

"Мы находимся в процессе, и я полон надежд", - сказал Байден в ответ на вопрос о том, как он оценивает итоги первого раунда переговоров делегаций двух стран в Женеве в среду.

Госдепартамент США ранее оценил переговоры как предметные и профессиональные.

28 июля в Женеве прошел новый раунд российско-американского диалога по стратегической стабильности, делегации сторон возглавили замглавы МИД России Сергей Рябков и первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман. На этом раунде также присутствовала замгоссекретаря по контролю над вооружениями Бонни Дженкинс. По сообщению МИД РФ, стороны обсудили перспективы контроля над вооружениями и меры по снижению рисков.

Представители США и России договорились провести следующие переговоры по стратегической стабильности в сентябре.

Договоренность о диалоге по вопросам стратегической стабильности была достигнута на женевской встрече президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена 16 июля.