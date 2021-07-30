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США уволят 182 местных сотрудника в своих диппредставительствах в РФ

Ранее российские власти запретили США нанимать в свою дипмиссию в РФ граждан России и третьих стран

США уволят 182 местных сотрудника в своих диппредставительствах в РФ
Флаг США на здании американского посольства в Москве
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты из-за решений властей России вынуждены уволить почти две сотни местных сотрудников, работавших в различных американских диппредставительствах в Москве, Владивостоке и Екатеринбурге, говорится в обнародованном в пятницу заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

Он напомнил, что российское правительство, признав США недружественной страной, запретило нанимать или брать по контракту в американские диппредставительства россиян и персонал из третьих стран, кроме охраны.

"Мы глубоко опечалены, что это действие вынудит нас уволить 182 местных сотрудников и десятки лиц, работавших по контрактам, из наших дипломатических представительств Москве, Владивостоке и Екатеринбурге", - отметил госсекретарь.

По словам Блинкена, из-за увольнения местных сотрудников возможностей для ведения дипломатии станет меньше, также уменьшится объем работы, который оставшиеся сотрудники смогут выполнять.

"Хоть мы и сожалеем о действиях российских властей, которые вынудили нас сократить нашу деятельность и предоставление услуг, США будут выполнять свои обязательства, продолжая при этом стремиться к предсказуемым и стабильным отношениям с Россией", - подчеркнул госсекретарь.

Блинкен выразил признательность иностранному персоналу американской дипмиссии в РФ, которых приходится увольнять из-за решения российских властей.

"Моя глубочайшая благодарность всему местному персоналу и лицам, нанятым по контракту в миссии США в России, которых нам пришлось с сожалением уволить", - написал он в твиттере.

Он добавил, что увольнения "стали прямым результатом запрета российского правительства".

13 мая правительство России утвердило список недружественных иностранных государств, в него вошли Чехия и США. В соответствии с распоряжением Соединенным Штатам запрещается заключать трудовые договоры с гражданами РФ и третьих стран. Российская сторона обязала США исполнить распоряжение до 1 августа 2021 года.

США Россия Энтони Блинкен

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