Еще 21 случай COVID-19 выявлен на Олимпиаде в Токио

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Оргкомитет Олимпиады в Токио сообщил о 21 новом случае заражения коронавирусом COVID-19 у людей, связанных с Играми, но не среди атлетов, передает Kyodo.

По данным агентства, общее число заразившихся на Олимпиаде достигло 241.

Оргкомитет Токио-2020 добавил, что ни один из заболевших не жил в Олимпийской деревне.

Максимальное суточное число выявленных случаев заражения на Олимпиаде было зафиксировано в пятницу - 27 человек.

В эти число не входят данные об инфицированных, которые собирают центральное и местные правительственные органы Японии. Накануне в стране было выявлено более 10,7 тысячи случаев заражения коронавирусом - это рекордный для Японии показатель. Суточный максимум заражений в стране обновляется третий день подряд, отмечало Kyodo.