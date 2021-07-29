Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:37Заразились
на 28.07В России 6 195 232+22 420В мире 195 924 801+595 105

МОК не увидел связи между Олимпиадой и ростом числа случаев COVID в Токио

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - В Международном олимпийском комитете (МОК) в четверг заверили, что не выявили фактов, указывающих на взаимосвязь между проведением Олимпиады в Токио и ускорением распространения COVID-19 в Японии.

"Насколько мне известно, нет ни одного случая передачи инфекции от спортсменов или представителей олимпийского движения населению Токио", - приводят японские СМИ слова официального представителя МОК Марка Адамса.

"У нас в сообществе, возможно, проводится больше тестов, чем где-либо еще в мире. Помимо этого, у нас одни из самых жестких ограничений в олимпийской деревне", - добавил он.

По словам Адамса, на 310 тысяч проведенных на Олимпиаде тестов показатель выявления положительных случаев COVID-19 составляет 0,02%.

В свою очередь генсек японского правительства Кацунобу Като ранее выразил обеспокоенность ситуацией с заболеваемостью коронавирусом в стране.

"У нас никогда не было столь сильного распространения инфекции", - сказал он, отметив, что резкий рост случаев COVID-19 фиксируется не только в Токио, но и в других районах страны.

Накануне в Токио за сутки зафиксировали самый высокий с начала пандемии коронавируса прирост новых случаев COVID-19 - 3 177 случаев.

В японской столице из-за распространения коронавирусной инфекции действует режим ЧС, он продлится до 22 августа.

За время пандемии в Японии подтвердили 875 тысяч случаев заражения коронавирусом, около 15 тысяч пациентов умерли.

Олимпиада в Токио проходит с 23 июля по 8 августа.

Токио в преддверии Олимпиады

11
МОК Олимпийские игры Токио

Новости по теме

Новости

Минобороны Армении сообщило о новой перестрелке на границе с Азербайджаном

Пандемия коронавируса

Netflix введет обязательную вакцинацию для участников киносъемок

Netflix введет обязательную вакцинацию для участников киносъемок
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Минобороны Армении заявило об обстреле своих позиций ВС Азербайджана

Что случилось этой ночью: четверг, 29 июля

Глава ФРС признал, что рост инфляции в США превысил прогнозы

Глава ФРС признал, что рост инфляции в США превысил прогнозы
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Азербайджан обвинил Армению в нарушении перемирия

Более 120 человек оказались изолированы из-за схода оползней в Японии

Пандемия коронавируса

Google отложил возвращение персонала в офис до 18 октября

Google отложил возвращение персонала в офис до 18 октября

Сенаторы будут блокировать назначения в Минфин США из-за "Северного потока 2"

Ford неожиданно отчитался о прибыли в $561 млн во II квартале

Ford неожиданно отчитался о прибыли в $561 млн во II квартале
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');