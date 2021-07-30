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Режим ЧС из-за коронавируса ввели в трех префектурах близ Токио

Режим ЧС из-за коронавируса ввели в трех префектурах близ Токио
Фото: Yuichi Yamazaki/Getty Images

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Правительство Японии в пятницу объявило о введении режима ЧС в трех префектурах, расположенных близ Токио, из-за ситуации с ростом заболеваемости COVID-19, сообщает "Би-би-си".

Речь идет о префектурах Сайтама, Тиба и Канагава. Кроме того, режим ЧС введен на территории префектуры Осака. Он продлится с 2 по 31 августа.

"Инфекция распространяется в Токио и западных городских зонах с огромной скоростью, которую мы никогда не наблюдали ранее", - сказал премьер Японии Ёсихидэ Суга.

Подобные меры в рамках режима ЧС уже действуют в Токио и в префектуре Окинава. Изначально их должны были отменить 22 августа, однако в итоге продлили до конца августа.

29 июля в Японии выявили за сутки свыше 10,6 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. Впервые суточный прирост в стране с начала пандемии превысил показатель в 10 тыс.

Сложная ситуация с COVID-19 сложилась в японской столице, где 29 июля зафиксировали также антирекорд по заболеваемости - 3 865 случаев за сутки.

Олимпиада в Токио проходит с 23 июля по 8 августа. Как сообщалось, в МОК подчеркивали, что нет никаких данных, которые бы указывали на то, что прибытие в Токио участников Игр каким-то образом способствовало распространению там коронавирусной инфекции.

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