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В Париже на акции против санитарных паспортов применили слезоточивый газ

В Париже на акции против санитарных паспортов применили слезоточивый газ
На демонстрации в Париже
Фото: AP/ТАСС

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Французские полицейские применили в субботу слезоточивый газ в Париже против участников акции протеста против санитарных паспортов, сообщает местное телевидение.

Беспорядки произошли в районе площади Республики. Среди прочего, там серьезно пострадал полицейский, в которого попала брошенная из толпы петарда.

Столкновения между демонстрантами и стражами порядка зафиксированы и на бульваре дю Тампль.

Демонстрации проходят и в других крупных французских городах: таких как Марсель, Лион, Ницца, Монпелье.

Данных о числе участников акций пока нет. Изначально власти ожидали, что в субботу по всей стране на акции протеста выйдут более 150 тыс. человек. Примерно столько же демонстрантов, по версии МВД Франции, насчитывалось во время аналогичных акций неделю назад.

В Париже в районах проведения демонстраций дежурят три тысячи сотрудников полиции.

Люди протестуют против расширения спектра действия санитарных пропусков.

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Если ничего не изменится, с 9 августа во Франции нужно будет предъявлять санитарный паспорт, в частности, при посещении ресторанов, кафе, в транспорте (за исключением городского общественного транспорта). В них должно быть указано, что человек либо вакцинирован от COVID-19, либо недавно сдал отрицательный тест на коронавирус.

Эти меры еще должен утвердить конституционный совет страны.

Противники данной инициативы считают, что власти нарушают базовые права не прошедших вакцинацию граждан, ограничивая их передвижения. Во французской оппозиции считают, что правительству, как минимум, следовало повременить с новыми ограничениями.

В правительстве Франции убеждены, что расширение применения санитарных паспортов позволит эффективнее бороться против COVID-19.

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