Парламент Франции одобрил применение "санитарных пропусков" в стране

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Парламент Франции одобрил рано утром в понедельник законопроект, требующий специальных "санитарных пропусков" для посетителей ресторанов, осуществления поездок внутри страны, а также обязательных прививок для всех медицинских работников, сообщает The Associated Press.

Законодатели работали все выходные, чтобы достичь компромиссного варианта, который в итоге был одобрен Сенатом в воскресенье вечером и Национальным собранием после полуночи.

Закон требует, чтобы все работники сектора здравоохранения начали проходить вакцинацию к 15 сентября.

Для входа во все рестораны, поезда, самолеты также требуется "санитарный пропуск".

Первоначально это относится ко всем взрослым, но, начиная с 30 сентября, будет применяться ко всем лицам 12 лет и старше.

Чтобы получить пропуск, люди должны иметь доказательства того, что они полностью вакцинированы, либо отрицательный результат ПЦР-теста, либо подтверждение о недавно перенесенном COVID-19.

Данные правила могут применяться до 15 ноября в зависимости от ситуации с коронавирусом в стране.

Ранее во многих городах Франции прошли акции протеста против планов правительства по "санитарным пропускам", а также против планов по обязательной вакцинации медиков. По информации МВД Франции, в демонстрациях приняли участие более 160 тысяч человек.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что французы имеют полное право протестовать против его планов по расширению применения "санитарных пропусков".

"Каждый человек имеет право в спокойной обстановке выражать свое мнение, уважая при этом противоположную сторону", - приводит слова президента газета "Le Figaro".

"Однако нет такой свободы, при которой вы никому ничего не должны", - добавил глава государства.

Ранее французские сенаторы внесли несколько смягчающих изменений в закон, вводящий систему санитарных пропусков.