Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 04:27Заразились
на 25.07В России 6 126 541+24 072В мире 193 730 907+565 285

Парламент Франции одобрил применение "санитарных пропусков" в стране

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Парламент Франции одобрил рано утром в понедельник законопроект, требующий специальных "санитарных пропусков" для посетителей ресторанов, осуществления поездок внутри страны, а также обязательных прививок для всех медицинских работников, сообщает The Associated Press.

Хроника коронавируса. Июль.

Законодатели работали все выходные, чтобы достичь компромиссного варианта, который в итоге был одобрен Сенатом в воскресенье вечером и Национальным собранием после полуночи.

Закон требует, чтобы все работники сектора здравоохранения начали проходить вакцинацию к 15 сентября.

Для входа во все рестораны, поезда, самолеты также требуется "санитарный пропуск".

Первоначально это относится ко всем взрослым, но, начиная с 30 сентября, будет применяться ко всем лицам 12 лет и старше.

Чтобы получить пропуск, люди должны иметь доказательства того, что они полностью вакцинированы, либо отрицательный результат ПЦР-теста, либо подтверждение о недавно перенесенном COVID-19.

Данные правила могут применяться до 15 ноября в зависимости от ситуации с коронавирусом в стране.

Ранее во многих городах Франции прошли акции протеста против планов правительства по "санитарным пропускам", а также против планов по обязательной вакцинации медиков. По информации МВД Франции, в демонстрациях приняли участие более 160 тысяч человек.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что французы имеют полное право протестовать против его планов по расширению применения "санитарных пропусков".

"Каждый человек имеет право в спокойной обстановке выражать свое мнение, уважая при этом противоположную сторону", - приводит слова президента газета "Le Figaro".

"Однако нет такой свободы, при которой вы никому ничего не должны", - добавил глава государства.

Ранее французские сенаторы внесли несколько смягчающих изменений в закон, вводящий систему санитарных пропусков.

Хроника 09 января 2020 года – 26 июля 2021 годаПандемия коронавируса
Франция коронавирус

Новости по теме

Новости

Военная техника заблокировала здание парламента Туниса

Армия Израиля нанесла удар по военной базе ХАМАС в секторе Газа

Израиль сократит 85% выбросов углекислого газа к 2050 году

Израиль сократит 85% выбросов углекислого газа к 2050 году

Президент Туниса отправил премьера в отставку

Ливень спровоцировал подтопления в Лондоне

Ливень спровоцировал подтопления в Лондоне

Вертолет НАСА совершил десятый полет на Марсе на рекордной высоте

Что случилось этой ночью: воскресенье, 25 июля

Пандемия коронавируса

Турецкий инфекционист призвал ужесточить требования к туристам из РФ

Турецкий инфекционист призвал ужесточить требования к туристам из РФ
Пандемия коронавируса

Сенат Франции смягчил закон о санитарных пропусках на фоне протестов

Столкновения противников COVID-мер с полицией начались в Париже и Лионе

Столкновения противников COVID-мер с полицией начались в Париже и Лионе
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');