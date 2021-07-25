Сенат Франции смягчил закон о санитарных пропусках на фоне протестов

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Французские сенаторы в субботу внесли несколько смягчающих изменений в закон, который вводит в стране систему санитарных пропусков, призванный ускорить вакцинацию от коронавируса, сообщает BFM TV.

По плану французского правительства, с 30 августа для жителей страны старше 12 лет санитарный пропуск должен был стать обязательным при посещении большинства общественных мест и даже для пользования междугородним транспортом. Для получения пропуска необходимо либо пройти полный курс вакцинации, либо предъявить недавно сделанный отрицательный тест на COVID-19. Также закон вводит обязательную вакцинацию от коронавируса для медицинских работников.

Французская оппозиция встретила эту инициативу резко негативно, во многих французских городах прошли акции протеста. В итоге сенаторы одобрили несколько поправок, предложенных оппозиционными партиями:

- из текста закона исчезло требование о получении санитарных пропусков для лиц "возрастом не менее двенадцати лет", норма остается для "взрослых";

- на открытые террасы ресторанов людей продолжат пускать без санитарного пропуска, но BFM TV поясняет, что де-факто пропуск понадобится при посещении закрытых помещений;

- срок вступления закона в силу отложен с 30 августа на 15 сентября.

12 июля президент Франции Эммануэль Макрон объявил об обязательной вакцинации для медработников, а также анонсировал введение пропусков для посещения общественных мест. Такое решение, пояснил он, было принято на фоне распространения более заразного "дельта" штамма коронавируса. Макрон также допустил, что при дальнейшем ухудшении ситуации с заболеваемостью COVID-19 во Франции будет введена всеобщая обязательная вакцинация от коронавируса.

Санитарный пропуск, согласно планам правительства, должен стать обязательным для доступа во все места досуга и культуры, на мероприятия с участием более 50 человек, в кафе и рестораны, торговые центры, поезда, самолеты и междугородние автобусы. Городской общественный транспорт останется открытым для всех граждан. В пропуск будут занесены сведения либо о полной вакцинации, либо о недавнем отрицательном результате теста ПЦР. При этом тестирование с осени станет платным, если оно не назначено врачом. Макрон пояснял, что таким образом власти пытаются стимулировать вакцинацию, а не увеличение количества тестов.

После объявления президента Франции на прививку за один день записались почти 1 миллион французов. В то же время на прошлых и нынешних выходных в стране проходили протесты против введения санитарных пропусков. В субботу, 24 июля, протесты в Париже и Лионе переросли в беспорядки.