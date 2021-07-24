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Столкновения противников COVID-мер с полицией начались в Париже и Лионе

Столкновения противников COVID-мер с полицией начались в Париже и Лионе
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Столкновения с полицией начались в Париже и Лионе, где в субботу проходят манифестации против так называемых санитарных пропусков и обязательной вакцинации от COVID-19 для людей определенных профессий.

По данным французского телеканала BFM TV, в Париже полицейских летят петарды, есть пострадавшие. Полиция в ответ применяет слезоточивый газ. На некоторых улицах протестующие возводят баррикады.

Протесты против ограничительных мер французских властей проходят и в других городах Франции, в частности в Дюнкерке, Перпиньяне, Тулузе, Марселе, Ницце.

В прошлую субботу, согласно данным МВД Франции, в аналогичных акциях приняли участие около 114 тысяч человек по всей Франции, в Париже собралось около 18 тысяч человек.

Французские СМИ напоминают, что на этой неделе французское правительство представило парламенту законопроект по ускорению темпов вакцинации от коронавируса. План включает введение с начала августа санитарного пропуска, а также обязательной вакцинации против COVID-19 среди персонала медицинских учреждений.

Санитарный пропуск будет обязательным для доступа во все места досуга и культуры, на мероприятия с участием более 50 человек, в кафе и рестораны, торговые центры, поезда, самолеты и междугородние автобусы. В него будут занесены сведения либо о полной вакцинации, либо о недавнем отрицательном результате теста ПЦР. Городской общественный транспорт останется открытым для всех граждан.

При этом со среды в стране санитарные пропуска уже требуют для посещения музеев, библиотек и объектов культуры, а также спортивных учреждений - в случаях, когда общее количество участников превышает 50 человек.

Планируемые новые ограничительные меры вызвали споры не только в обществе, но и среди политиков. Так, во французской оппозиции сочли, что подобное применение санитарных пропусков ограничивает права граждан, может разобщить общество. Лидер партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен отмечала, что вводимые меры противоречат обязательствам, которые ранее брало на себя французское правительство. Она просила как минимум перенести введение мер на более поздний срок.

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