Постпред РФ в Вене сообщил о возобновлении переговоров по ядерной сделке в Иране

Новая иранская власть может скорректировать позицию по некоторым вопросам соглашения, отметил Ульянов

Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Архивное фото Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Конкретная дата переговоров по иранской ядерной сделке пока неизвестна, они возобновятся только после инаугурации нового президента Ирана, при этом власти Исламской Республики могут изменить позицию по некоторым пунктам соглашения, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Когда начнется седьмой раунд (переговоров по иранской ядерной сделке - ИФ), можно только гадать. С 20 июня имеет место перерыв. Вначале предполагалось, что он продлится дней десять, но это оказалось не так. Сейчас известно только то, что переговоры возобновятся после инаугурации нового иранского президента. Церемония намечена на 5 августа. Как скоро после 5 августа, остается неизвестным", - сказал Ульянов в интервью, опубликованном в понедельник в газете "Известия".

По его словам, сейчас "аналитики гадают, произойдет ли это 15 или 20 августа, кто-то называет сентябрь, а некоторые поговаривают даже об октябре".

"Таковы реалии на сегодняшний день. Точного прогноза никто дать не может. "После 5 августа" - единственный ориентир, который известен сегодня. Дальше решение будет принимать иранское руководство", - уточнил дипломат.

При этом он не исключил, что новая власть в Иране скорректирует позицию в переговорах в Вене.

"Мы не знаем, какие изменения в иранских подходах могут произойти с учетом прихода к власти нового президента, формирования нового правительства. Нельзя исключать, что взгляды иранской стороны на некоторые из обсуждавшихся в Вене вопросов подвергнутся корректировкам. Мы ничего об этом пока не знаем", - отметил постпред РФ в Вене.

Он также подчеркнул, что совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе может быть восстановлен только в первоначальном виде.

"С нашей точки зрения, альтернативы восстановлению СВПД в первоначальном виде нет. Все разговоры о том, чтобы начать с нуля, сочинить новую сделку - из области фантастики. Если пойти по такому пути, то новая сделка может быть согласована очень не скоро, а может быть, и никогда. Нет, надо исходить из реалий, а они таковы, что первостепенная задача состоит в скорейшем восстановлении оригинальной ядерной сделки без каких-либо изъятий или довесков", - сказал Ульянов в беседе с изданием.