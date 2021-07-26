Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 00:42Заразились
на 26.07В России 6 149 780+23 239В мире 194 163 189+432 282

МИД Франции заявил, что Иран ставит под угрозу заключение соглашения по возрождению СВПД

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - В МИД Франции в понедельник заявили, что Иран, не возвращаясь к переговорам по ядерной сделке, ставит под угрозу заключение соглашения по возрождению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), сообщают западные СМИ.

В миреСША обвинили Иран в задержке переговоров по СВПДСША обвинили Иран в задержке переговоров по СВПДЧитать подробнее

"Если он продолжит идти по этому пути, то не только продолжит откладывать момент, когда можно достичь соглашение по снятию санкций, но и рискует подорвать саму возможность завершения переговоров в Вене и возрождение СВПД", - цитируют СМИ слова представителя французского МИД Аньес фон дер Мюль.

Ранее в июле Вашингтон обвинил Иран в задержке переговоров по СВПД. Непрямые американо-иранские переговоры о возобновлении действия в полном объеме СВПД от 2015 года были приостановлены с момента окончания последнего раунда 20 июня. Стороны заявили об определенном прогрессе, а постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отметил, что соглашение готово почти на 90% и следующий раунд может стать завершающим.

Замминистра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи пояснил, что Тегеран не вернется за стол переговоров до того, как избранный новый президент Ибрахим Раиси вступит в должность и сформирует новое правительство.

В Вашингтоне, по сообщению издания, проявляют "нетерпение" по поводу возобновления переговоров, считая, что они не могут продолжаться бесконечно.

МИД Франции Тегеран СВПД

Новости по теме

Новости

Безос предложил NASA $2 млрд за участие в программе высадки человека на Луну

Безос предложил NASA $2 млрд за участие в программе высадки человека на Луну

Президент Туниса из-за волнений ввел комендантский час

Американскую боевую миссию в Ираке прекратят до конца года

Американскую боевую миссию в Ираке прекратят до конца года

Мир в ближайшие десятилетия столкнется с новыми рекордами жаркой погоды

Мир в ближайшие десятилетия столкнется с новыми рекордами жаркой погоды

Что произошло за день: понедельник, 26 июля

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Модуль "Пирс" затоплен в Тихом океане

Пандемия коронавируса

Венгрия со вторника откроется для российских туристов с прививкой

Власти Белоруссии решили добиваться признания экстремистским бело-красно-белого флага

Лайнер Belavia, следующий из Минска в Анталию, подал сигнал бедствия

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');