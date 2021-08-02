Что случилось этой ночью: понедельник, 2 августа

Сокращение закачки газа "Газмпромом" в подземные хранилища Европы, задержания противников COVID-ограничений в Берлине, селевой поток в Кабардино-Балкарии

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- "Газпром" сократил закачку газа в подземные хранилища Европы. Снизилась закачка в крупнейшие используемые "Газпромом" хранилища - в Австрии (Хайдах), Германии (Реден), Нидерландах (Бергермеер).

- Чехия предложила визу белорусской легкоатлетке Кристине Тимановской. Глава МИД Чехии Якуб Кулганек предложил чешскую визу спортсменке после попытки белорусских властей депортировать ее из Токио. Несколько дней назад Тимановская раскритиковала чиновников за то, что без ее ведома ее решили поставить на эстафету 4 по 400 метров. Позже, находясь под охраной японских властей, спортсменка заявила, что расскажет о планах на будущее через своего адвоката.

- Организация "Дети огня" взяла на себя ответственность за пожары в Турции. По информации турецкой газеты Yeni Safak, террористическая организация "Дети огня" связана с Рабочей партией Курдистана, которая также признана террористической на территории Турции, в США и некоторых странах Евросоюза. Согласно заявлению "Детей огня", "турецкий режим не понимает другого языка", поэтому они решили "поставить его на колени огнем".

- Около 600 человек задержали в Берлине на акциях против COVID-ограничений. Днем в воскресенье на площади у Бранденбургских ворот собрались сотни сторонников движения Querdenken 711. Демонстрация не была согласована с властями города из-за невозможности соблюдать правила социальной дистанции во время пандемии.

- Селевой поток заблокировал 180 человек в альплагере в Кабардино-Балкарии. В Черекском районе за населенным пунктом Безенги сошел селевой поток на участок дороги, ведущей к альплагерю. В нем находятся 180 человек, из них 10 детей. Отмечается, что работы по расчистке автодороги начнутся в 06:00 мск в понедельник силами местной администрации.