Селевой поток заблокировал 180 человек в Кабардино-Балкарии

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - В Черекском районе за населенным пунктом Безенги в Кабардино-Балкарии сошел селевой поток на участок дороги, ведущей к альплагерю Безенги, сообщает пресс-служба главного управления МЧС РФ по региону.

"Сообщение поступило в 21:10 мск воскресенья. В альплагере находятся 180 человек, из них 10 детей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что работы по расчистке автодороги начнутся в 06:00 мск понедельника силами местной администрации. Ориентировочное время завершения восстановительных работ 18:00 мск понедельника. В альплагере осуществляют дежурство два спасателя Эльбрусского ВПСО МЧС России. На место происшествия направлена оперативная группа МЧС России. В альплагере имеется медицинский пункт, запасы питьевой воды и продуктов питания. С наступлением светлого времени суток будет организована временная пешая переправа для туристов, говорится в сообщении.

Налажено взаимодействие со всеми дежурными службами Черекского района.