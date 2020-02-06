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В Москве умер сын бывшего президента Киргизии Айдар Акаев

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - В Москве умер сын бывшего президента Киргизии Аскара Акаева Айдар, сообщили "24.kg" и "Акипресс" близкие семьи. Ему было 43 года. Причиной смерти называют внезапную остановку сердца.

Дети Аскара Акаева Бермет и Айдар в феврале 2005 года избрались в парламент Киргизии от партии власти "Алга Кыргызстан". Позднее результаты выбора в его округе были аннулированы. После смены власти в марте сын экс-президента был лишен всех государственных постов и депутатских полномочий, а также стал фигурантом коррупционных уголовных дел.

После того как семья Акаевых переехала в Москву, Айдар занимался бизнесом.

В 1998-2001 годах Айдар Акаев был женат на Алие Назарбаевой, младшей дочери президента Казахстана.

Аскар Акаев Айдар Акаев Киргизия Москва Алия Назарбаева

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