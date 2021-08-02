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Аскар Акаев приехал в Бишкек на неделю

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Бывший президент Киргизии Аскар Акаев сообщил журналистам, что приехал в Бишкек на неделю. За эти дни он готов давать показания следствию по делу о коррупции при разработке золоторудного месторождения "Кумтор".

"Я приехал на неделю, постараюсь успеть за это время. Если не успею, то адвокат продолжит", - сказал Акаев.

Он добавил, что готов помочь новому руководству страны в реализации плана по подъему экономики.

2 август Госкомитет национальной безопасности Киргизии сообщил, что Акаева доставили в Бишкек, в офис ГНКБ и с ним проведут следственные действия. Экс-президент был в розыске по делу "Кумтора". В 2010 году он был лишен неприкосновенности. В Киргизии он не бывал с 2005 года, с тех пор, как в марте был отстранен от власти.

После допроса Акаев покинул здание ГКНБ. Он сказал журналистам, что нынешний президент Садыр Жапаров позволил ему приехать и уже принял его.

"Ко мне есть претензии. Я готов помочь следствию, дать показания. Меня приняли радушно, было внимательное отношение. Прошел первый допрос, я ответил на вопросы. Я только прилетел, ознакомился с делом. Больше ничего сказать не могу", - продолжил он и выразил готовность раскрыть общественности все подробности работы с "Кумтором".

Бывший премьер-министр Феликс Кулов говорил, что Акаев сам вызвался приехать в Бишкек и готов сотрудничать со следствием.

В Киргизию экс-президент приехал с сыном Илимом. Как заявила киргизская правозащитница Токтаим Уметалиева, она связалась с женой и дочерью Акаева и они сказали, что не знали о его планах вернуться в Бишкек, перед этим он с ними не советовался.

Акаев наряду с другими бывшими высокопоставленными чиновниками был привлечен к уголовной ответственности по факту коррупции при заключении генерального соглашения по проекту "Кумтор" в 1992 году, внесении в него изменений в 1994 году, а также при реструктуризации генерального соглашения с компанией Cameco в 2003 году, сообщали в ГНКБ.

По данным Генпрокуратуры, в период с 1992 по 2019 год отдельные должностные лица и руководство ОАО "Кыргызалтын", "создав противоправную и устойчивую связь" с представителями канадской компании Cameco, Centerra Gold Inc., а также ЗАО "Кумтор Оперейтинг Компани" и ЗАО "Кумтор Голд Компани", "в целях незаконного получения материальных и других благ заключали заведомо невыгодные для Киргизии соглашения по разработке золоторудного месторождения "Кумтор".

ГНКБ Аскар Акаев Киргизия Бишкек Токтаим Уметалиева Кумтор Cameco Centerra Gold Садыр Жапаров

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