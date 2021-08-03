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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:50Заразились
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Число заразившихся COVID-19 в мире приблизилось к 199 млн

Число заразившихся COVID-19 в мире приблизилось к 199 млн
Фото: Ulet Ifansasti/Getty Images

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро вторника составило 198 933 145, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса число жертв связанных с COVID-19 заболеваний достигло 4 236 469 человек.

В число стран с более чем 15 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются США, где выявлено суммарно 35 131 438 инфицированных COVID-19, а число скончавшихся выросло до 613 679.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 31 726 507, а общее число умерших от последствий заражения вирусом в стране составило 425 195.

На третьей позиции в мире по числу инфицированных находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрирован 19 953 501 заболевший, умерло 557 223 человека.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро вторника 545,2. В США на 1 млн жителей скончалось 1 891 человек, в Индии - 305, Бразилии - 2 602.

Хроника коронавируса. Август.

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Университет Джонса Хопкинса США Коронавирус Индия Бразилия

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