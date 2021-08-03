Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:25Заразились
на 03.08В России 6 334 195+22 010В мире 198 925 064+587 221

Более 180 млн человек в мире выздоровели от COVID-19

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Количество случаев выздоровления от коронавируса COVID-19 в мире превысило во вторник отметку в 180 млн, свидетельствуют данные статистического сайта Worldometer.

По состоянию на 11:48 по московскому времени, по всему миру зарегистрировали 180 128 412 случаев излечения от коронавирусной инфекции. При этом общее число выявленных заражений достигло отметки в 199 645 159 случаев. Таким образом, на данный момент болеют более 19,5 млн человек.

Согласно официальным данным, первую строчку по выздоровлениям занимает Индия - там более 30,8 млн из более 31,7 млн случаев заболевания завершились выздоровлением. На втором месте находятся США с более 29,7 млн случаев выздоровления из более 35,8 млн заражений. Третье место занимает Бразилия, в этой стране зарегистрировали более 18,6 млн выздоровлений из почти 20 млн заболеваний COVID-19.

Вышеперечисленные страны составляют тройку государств, где выявлено и наибольшее количество заражений.

В то же время более 4,2 млн инфицированных COVID-19 по всему миру скончались.

Хроника коронавируса. Август.

7
В Израиле проходит вакцинация третьей дозой препарата Pfizer-BioNTech людей старше 60 лет В Берлине прошли 13 акций протеста против коронавирусных ограничений. В ходе воскресных протестов задержали около 600 человек.Сотрудники скорой оказывают помощь бездомным с COVID-19 на улицах БангкокаВласти КНР заявили, что остановить распространение COVID-19 пока не удается1 августа. Власти Индии приказали закрыть магазины в некоторых рыночных зонах после резкого роста числа случаев заболевания COVID-19 в Ченнаи.1 августа. В Японии продлили до конца августа режим чрезвычайной ситуации в трёх префектурах Токио - Сайтаме, Тибе и Канагаве - и западной префектуре Осака.1 августа. В столице Великобритании прошел полумарафон "Достопримечательности Лондона". Забег стал первым крупномасштабным беговым мероприятием, проведенным после ослабления карантинных ограничений.
В Израиле проходит вакцинация третьей дозой препарата Pfizer-BioNTech людей старше 60 лет
Хроника 09 января 2020 года – 03 августа 2021 годаПандемия коронавируса
Коронавирус

Новости по теме

Новости

США начали крупнейшие со времен холодной войны военно-морские учения

США начали крупнейшие со времен холодной войны военно-морские учения

МВФ безвозмездно предоставит Украине более $2,7 млрд

Глава "Белорусского дома на Украине" найден мертвым в киевском парке

Пандемия коронавируса

Число заразившихся COVID-19 в мире приблизилось к 199 млн

Число заразившихся COVID-19 в мире приблизилось к 199 млн

Что случилось этой ночью: вторник, 3 августа

Дипломатическое противостояние

Посол РФ Антонов призвал США к взаимоуважительному диалогу по визам

Посол РФ Антонов призвал США к взаимоуважительному диалогу по визам

Билл и Мелинда Гейтс официально развелись

Минздрав РФ уточнил число погибших россиян в ДТП в Анталье

Минздрав РФ уточнил число погибших россиян в ДТП в Анталье
Дипломатическое противостояние

Дипломаты РФ с истекающими визами США смогут запросить их продление

Число погибших в ДТП в Анталье выросло до четырех

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');