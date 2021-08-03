Власти США обеспокоены ростом числа заражений и смертей от COVID-19

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - За последнюю неделю в США зафиксирован рост числа заражений коронавирусом и связанных с ним смертей, что вызывает тревогу у американских властей.

"Мы по-прежнему обеспокоены продолжающимся ростом числа случаев, вызванных вариантом "дельта", - сказал координатор Белого дома по реагированию на COVID-19 Джефф Зиентс журналистам в ходе телефонного брифинга.

Директор Центров США по контролю и профилактике заболеваний Рошель Валенски сообщила, что по состоянию на прошлую субботу в Соединенных Штатах ежедневно регистрировалось более 72 тыс. новых случаев заболевания COVID-19, что на 44% больше, чем на предыдущей неделе, и даже выше пиковых значений лета 2020 года.

Она отметила, что за неделю число госпитализаций увеличилось на 41%, а число смертей возросло до 300 в день - на 25%.

"Хотя мы отчаянно хотим покончить с пандемией, COVID-19 явно не сдается. Поэтому наша битва должна продлиться дольше", - сказала Валенски.

Зиентс обратил внимание, что большинство случаев заражения зафиксировано в районах с низким уровнем вакцинации против коронавируса, а также на юге страны - штатах Луизиана и Флорида, власти которых были вынуждены пойти на возвращение ранее отмененных ограничений.

В то же время в стране набирает темпы вакцинация населения от COVID-19. По словам Зиентса, за последние семь дней 3 млн американцам был сделан первый из необходимых двух уколов вакцин. Тем не менее, отметил чиновник, в стране остается около 90 млн человек, имеющих право на прививку, но не вакцинированных, и "нужно, чтобы они внесли свой вклад".

По данным американских Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), в понедельник в США число взрослых, сделавших хотя бы первую прививку от коронавируса, достигло 70%. Весной президент США Джо Байден ставил цель достичь этой отметки ко Дню независимости 4 июля, но в июне Белый дом признал, что им потребуется еще "пару недель".

В США с начала пандемии коронавируса по состоянию на понедельник выявлено более 35 млн случаев COVID-19 и свыше 613 смертей.