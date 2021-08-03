В Нью-Йорке начнут требовать сертификаты о вакцинации

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Мэрия Нью-Йорка в августе и сентябре постепенно начнет вводить доступ в общепит, спортзалы и на концерты только для привившихся от COVID-19. Об этих планах объявил мэр города Билл де Блазио, передает АР.

По его словам, сертификат о вакцинации хотя бы одной дозой будут спрашивать у всех, кто пожелает перекусить в помещении, посмотреть шоу или заняться в зале спортом.

"Единственный способ поддержать работу этих заведений в помещениях - это будет привиться, - заявил де Блазио. - Цель нововведения - убедить всех, что пора это сделать. Если мы хотим остановить штамм "дельта", пора об этом позаботиться. И это означает, что нужно привиться прямо сейчас".

Требование введут с 16 августа, но проверки таких заведений начнутся с 13 сентября, тогда же и начнут наказывать нарушителей. Предполагается, что привившиеся смогут предъявить на входе как бумажную справку о вакцинации, так и соответствующую запись в приложении города или штата.

АР отмечает, что Нью-Йорк стал первым крупным городом, который решил ввести такие ограничения.

Днем ранее мэр де Блазио сказал, что настоятельно рекомендует всем носить маску в помещении, но приоритетом городских властей остается вакцинация. Сотрудники городских организаций должны будут привиться к середине сентября, иначе от них будут требовать еженедельно тестироваться на коронавирус.

По официальным данным, в Нью-Йорке полностью привиты около 66% взрослого населения.