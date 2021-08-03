США сочли, что Кабул и талибы далеки от заключения мирного соглашения

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Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Правительство Афганистана и боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ) пока еще далеки от достижения мирного соглашения, заявил спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад.

"Они еще далеки друг от друга. Они пытаются повлиять на позиции друг друга по условиям (возможного будущего соглашения - ИФ) посредством действий на поле боя", - сказал Халилзад, выступая на форуме безопасности в Аспене (США).

Он отметил, что Кабулу нужно "реалистично воспринимать то, какое именно политическое решение может быть достигнуто".

Ранее Халилзад заявил, что рассчитывает на проведение встречи "расширенной тройки" - США, России, Китая и Пакистана - по урегулированию в Афганистане в ближайшее время.

"На международном уровне существует удивительно широкое согласие относительно того, какой вариант урегулирования (в Афганистане - ИФ) будет приемлемым", - сказал он.

Директор второго департамента МИД РФ Замир Кабулов ранее заявил, что Россия призывает к скорейшему запуску межафганских переговоров, оказывает влияние на обе воюющие стороны. По словам дипломата, "мы с партнерами по так называемой "расширенной тройке" понимаем, что наши страны имеют влияние на обе стороны конфликта, и мы стараемся использовать это влияние для того, чтобы убедить и побудить обе воюющие стороны сесть за стол переговоров и начинать договариваться".

В последние месяцы движение "Талибан" активизировало наступательную операцию и смогло захватить обширные малонаселенные территории страны. Крупнейшие города Афганистана остаются под контролем правительственных сил. Это происходит на фоне вывода из Афганистана сил США и их партнеров.