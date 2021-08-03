Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:18Заразились
на 03.08В России 6 334 195+22 010В мире 198 925 064+587 221
Борьба13:30Мужчины, Финал  Россия АрменияПодробнееСпортивная гимнастика12:30Мужчины, Финал  Япония Сербия РоссияПодробнее

США сочли, что Кабул и талибы далеки от заключения мирного соглашения

США сочли, что Кабул и талибы далеки от заключения мирного соглашения
Фото: Alex Wong/Getty Images

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Правительство Афганистана и боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ) пока еще далеки от достижения мирного соглашения, заявил спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад.

"Они еще далеки друг от друга. Они пытаются повлиять на позиции друг друга по условиям (возможного будущего соглашения - ИФ) посредством действий на поле боя", - сказал Халилзад, выступая на форуме безопасности в Аспене (США).

Он отметил, что Кабулу нужно "реалистично воспринимать то, какое именно политическое решение может быть достигнуто".

Ранее Халилзад заявил, что рассчитывает на проведение встречи "расширенной тройки" - США, России, Китая и Пакистана - по урегулированию в Афганистане в ближайшее время.

"На международном уровне существует удивительно широкое согласие относительно того, какой вариант урегулирования (в Афганистане - ИФ) будет приемлемым", - сказал он.

Директор второго департамента МИД РФ Замир Кабулов ранее заявил, что Россия призывает к скорейшему запуску межафганских переговоров, оказывает влияние на обе воюющие стороны. По словам дипломата, "мы с партнерами по так называемой "расширенной тройке" понимаем, что наши страны имеют влияние на обе стороны конфликта, и мы стараемся использовать это влияние для того, чтобы убедить и побудить обе воюющие стороны сесть за стол переговоров и начинать договариваться".

В последние месяцы движение "Талибан" активизировало наступательную операцию и смогло захватить обширные малонаселенные территории страны. Крупнейшие города Афганистана остаются под контролем правительственных сил. Это происходит на фоне вывода из Афганистана сил США и их партнеров.

США Афганистан Талибан Залмай Халилзад

Новости по теме

Новости

"Газпром" остановил закачку газа в хранилища Европы

Космический корабль Starliner снова попытаются запустить 4 августа

Космический корабль Starliner снова попытаются запустить 4 августа

PepsiCo продаст бренды Tropicana и Naked французской инвесткомпании

PepsiCo продаст бренды Tropicana и Naked французской инвесткомпании

Пентагон закрыли из-за стрельбы неподалеку

Литовским пограничникам позволили разворачивать нелегальных мигрантов из Белоруссии

Литовским пограничникам позволили разворачивать нелегальных мигрантов из Белоруссии

Природный пожар подошел к теплоэлектростанции у турецкого Миляса

Природный пожар подошел к теплоэлектростанции у турецкого Миляса

В Греции из-за жары потребление электричества приблизилось к рекорду

В Греции из-за жары потребление электричества приблизилось к рекорду

Иностранцы начали скупать акции китайских компаний после обвала рынка КНР

США начали крупнейшие со времен холодной войны военно-морские учения

США начали крупнейшие со времен холодной войны военно-морские учения

МВФ безвозмездно предоставит Украине более $2,7 млрд

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');