Экс-глава ЦРУ считает, что в Афганистане может начаться гражданская война

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - После ухода американских военных из Афганистана там может начаться "кровавая гражданская война", заявил бывший глава ЦРУ и отставной генерал, командовавший международными силами в Афганистане в 2010-2011 годах, Дэвид Петреус.

"Наихудший сценарий заключается в том, что мы можем увидеть кровавую, жестокую гражданскую войну, подобную той, что была в 1990-х годах, когда преобладал "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация)", - заявил Петреус в интервью The Times.

По его мнению, если это произойдет, то, вероятно, можно будет увидеть возвращение "Аль-Каиды" (террористическая организация, запрещена в РФ). "Хотя я не думаю, что "Аль-Каида" сможет угрожать родине и Европе в ближайшей перспективе. И, конечно, наши разведывательные службы и военные будут следить за этим", - отметил он.

Петреус подчеркнул, что для "Аль-Каиды" было бы легче, если бы талибы захватили контроль. Он считает, что если верх возьмут талибы, то "мы увидим, как миллионы беженцев хлынут в Пакистан и другие соседние страны".

"Если талибы действительно возьмут власть в свои руки, мы увидим резкое сокращение свобод афганских граждан, особенно женщин. Я не думаю, что это то, что мир хочет видеть", - добавил отставной генерал.

Он выразил мнение, что если бы США оставили своих военных в Афганистане, то они были бы в более сильной позиции на переговорах с талибами.

"Но если мы говорим врагу, что собираемся уходить, зачем им от чего-либо отказываться? (...) Мне несколько непонятно, почему мы не подумали о возможности оставить 3,5 тыс. военных, чтобы помешать "Талибану" вернуть ультраконсервативную исламистскую теократию, что не отвечает ни чьим интересам", - заявил Петреус.

США и их партнеры по НАТО начали вывод контингента из Афганистана в мае 2021 года. Изначально планировалось, что операция должна завершиться к 11 сентября 2021 года. Однако затем выяснилось, что этот процесс проходит быстрее, чем ожидалось.

На прошлой неделе Центральное командование ВС США сообщило, что Вашингтон более чем на 95% реализовал вывод американского контингента из Афганистана. В свою очередь, президент США Джо Байден заявил, что в итоге войска США покинут афганскую территорию до конца августа.