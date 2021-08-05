МИД РФ отметил, что наступление талибов в Афганистане начало выдыхаться

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Наступление представителей движения "Талибан" (признано террористическим и запрещено в России) в Афганистане замедляется, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Александр Бикантов.

"Ресурсы на захват и удержание крупных городов, включая столицу страны Кабул, у талибов отсутствуют, их наступление постепенно начинает выдыхаться", - сказал Бикантов на брифинге в четверг.

Он отметил, что в ходе летнего наступления талибы взяли от 80 до 100 новых уездов страны, афганские силовики не справляются с наступлением, народное ополчение также не отличается эффективностью.

При этом правительственным войскам все-таки удалось вернуть контроль над некоторыми уездами, сообщил представитель МИД РФ.

В последние месяцы "Талибан" активизировал наступательную операцию и смог захватить обширные малонаселенные территории Афганистана. Крупнейшие города страны остаются под контролем правительственных сил. Это происходит на фоне вывода из Афганистана сил США и их партнеров.