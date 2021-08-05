Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:02Заразились
на 05.08В России 6 379 904+23 120В мире 200 236 965+671 127
Лёгкая атлетика13:20Женщины, Финал  США Россия ВеликобританияПодробнееБорьба13:30Мужчины, Финал  Россия ИндияПодробнееБорьба13:30Мужчины, Бои за 3-е место  Россия Сан-МариноПодробнее

МИД РФ отметил, что наступление талибов в Афганистане начало выдыхаться

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Наступление представителей движения "Талибан" (признано террористическим и запрещено в России) в Афганистане замедляется, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Александр Бикантов.

"Ресурсы на захват и удержание крупных городов, включая столицу страны Кабул, у талибов отсутствуют, их наступление постепенно начинает выдыхаться", - сказал Бикантов на брифинге в четверг.

Он отметил, что в ходе летнего наступления талибы взяли от 80 до 100 новых уездов страны, афганские силовики не справляются с наступлением, народное ополчение также не отличается эффективностью.

При этом правительственным войскам все-таки удалось вернуть контроль над некоторыми уездами, сообщил представитель МИД РФ.

В последние месяцы "Талибан" активизировал наступательную операцию и смог захватить обширные малонаселенные территории Афганистана. Крупнейшие города страны остаются под контролем правительственных сил. Это происходит на фоне вывода из Афганистана сил США и их партнеров.

МИД РФ Александр Бикантов Афганистан Талибан

Новости по теме

Новости

Зеленский предложил жителям Донбасса "уезжать в РФ или держаться"

Зеленский предложил жителям Донбасса "уезжать в РФ или держаться"

Что случилось этой ночью: четверг, 5 августа

Природный пожар в Калифорнии охватил площадь более 110 тыс. гектаров

Природный пожар в Калифорнии охватил площадь более 110 тыс. гектаров

США ввели визовые ограничения для чиновников трех стран

Пандемия коронавируса

Пентагон может ввести обязательную вакцинацию против COVID-19 для военных

Пентагон может ввести обязательную вакцинацию против COVID-19 для военных

ВВС Израиля нанесли удары по югу Ливана в ответ на выпущенные ракеты

Пандемия коронавируса

Количество случаев заражения COVID-19 в мире превысило 200 млн

Количество случаев заражения COVID-19 в мире превысило 200 млн
Пандемия коронавируса

Комбинация "Спутника Лайт" с зарубежными вакцинами показала высокий профиль безопасности

Комбинация "Спутника Лайт" с зарубежными вакцинами показала высокий профиль безопасности

Что произошло за день: среда, 4 августа

В Чехии три человека погибли при столкновении поездов

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');