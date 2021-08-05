Моряка ВМС США подозревают в поджоге военного корабля Bonhomme Richard

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Следователи определили моряка ВМС США как подозреваемого в совершении поджога военного корабля Bonhomme Richard на базе в Сан-Диего (штат Калифорния) в 2020 году, сообщает BBC News.

В ордере на обыск, которым поделились американские СМИ, утверждается, что им является моряк Райан Сойер Мэйс. Подозреваемому предъявлены обвинения в поджоге при отягчающих обстоятельствах и умышленном причинении ущерба судну. Мэйс отрицает свою вину. Его адвокат сказал газете LA Times, что ордер-это "всего лишь аффидевит (письменное показание, данное под присягой и удостоверенное уполномоченным на это лицом - ИФ)", и сказал, что доказательства, возможно, докажут, что он недействителен.

В ордере отмечается, что Мэйс имел доступ в ту часть корабля, где началось возгорание, и несколько матросов сообщили, что видели его там до пожара. Моряк был арестован после десятичасовой беседы со следователями. Он неоднократно отрицал свою вину. Когда следователи сообщили, что он был замечен в этом районе до пожара, Мэйс предположил, что его подставили, говорится в ордере.

Возгорание произошло 12 июля 2020 года. Судно горело 4 дня из-за чего военно-морской флот решил списать корабль. В результате пожара на судне в Сан-Диего, штат Калифорния, пострадали 40 моряков и 23 мирных жителя.

Военный корабль Bonhomme Richard был введен в эксплуатацию в 1998 году и был одним из немногих судов, с которых мог взлететь американский истребитель F-35.