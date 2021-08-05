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США планируют впускать в страну только привитых от COVID-19 иностранцев

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Администрация президента США Джо Байдена потребует, чтобы большинство гостей, прибывающих из-за рубежа в страну, были вакцинированы от COVID-19, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на источник в Белом доме.

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По его словам, требование об обязательной вакцинации будет частью плана администрации США по поэтапному ослаблению ограничений на поездки в страну для иностранных граждан. Предполагается, что новый план будет введен в действие, когда США начнут отменять ограничения на международные поездки. По данным источника, сроки еще не определены. На данный момент межведомственные рабочие группы изучают, как и когда безопасно приступить к возобновлению обычных поездок.

В конечном итоге ожидается, сообщил собеседник агентства, что все иностранные граждане, въезжающие в страну, за некоторыми ограниченными исключениями, должны будут пройти вакцинацию против COVID-19 для въезда в США. Администрация Байдена сохранила ограничения на поездки, ссылаясь на распространение варианта коронавируса "дельта" в стране.

Согласно правилам, нерезидентам США, которые были в Китае, ЕС, Великобритании, Ирландии, Бразилии, ЮАР и Индии в течение предыдущих 14 дней, запрещен въезд в США.

Все приезжающие в США, независимо от вакцинации, должны предъявить отрицательный тест на COVID-19.

Хроника 09 января 2020 года – 05 августа 2021 годаПандемия коронавируса
США COVID-19 Коронавирус Белый дом Джо Байден

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