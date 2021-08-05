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Количество случаев заражения COVID-19 в мире превысило 200 млн

Количество случаев заражения COVID-19 в мире превысило 200 млн
Фото: Satish Bate/Hindustan Times via Getty Images

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - В мире за время пандемии COVID-19 зафиксировали свыше 200 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает в среду американский университет Джонса Хопкинса, отслеживающий подобные данные.

Согласно подсчетам сотрудников университета, общее количество случаев заражения COVID-19 на данный момент составляет 200 млн 14 тыс. 602. Более 4,2 млн человек скончались от последствий заражения.

В свою очередь, портал Worldometer, также ведущий учет случаев заражения коронавирусом на планете, сообщает, что зафиксировано еще больше случаев - около 200,7 млн. Лидерами по количеству выявленных случаев заражения остаются США (более 36 млн) и Индия (около 31 млн).

Хроника 09 января 2020 года – 05 августа 2021 годаПандемия коронавируса
COVID-19 ЕС коронавирус университет Джонса Хопкинса

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