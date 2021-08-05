Власти Мексики подали в суд на американских производителей оружия

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Мексиканское правительство подало в среду иск в суд на крупнейших производителей оружия из США, обвинив их в разжигании кровопролития из-за незаконного оборота оружия, сообщает BBC News.

В иске утверждается, что компании знали, что они вносят свой вклад в незаконный оборот оружия, который стал причиной многих смертей. Также в нем говорится, что мексиканское правительство приняло меры "для того, чтобы положить конец огромному ущербу, который (компании) наносят, активно содействуя незаконному обороту своего оружия наркокартелям и другим преступникам в Мексике". Официальные лица сообщают, что Мексика требует компенсации в размере $10 млрд, однако окончательная сумма будет определена судом.

Компании пока не комментируют ситуацию.

По оценкам мексиканского правительства, около 70% оружия, поставляемого в страну, поступает из США, сообщает агентство AP. Только в 2019 году более 17 тысяч убийств в Мексике были связаны с незаконным оборотом оружия.