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Пентагон может ввести обязательную вакцинацию против COVID-19 для военных

Пентагон может ввести обязательную вакцинацию против COVID-19 для военных
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Министр обороны США Ллойд Остин может на этой неделе запросить разрешение президента США Джо Байдена обязать всех военных, находящихся на действительной службе, пройти вакцинацию против COVID-19, сообщает телеканал CNN.

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Остин "склоняется к тому, чтобы сделать вакцинацию против COVID-19 обязательной" для военнослужащих на действительной службе, заявил CNN представитель министерства обороны. Если министр обороны примет окончательное решение о вакцинации, он сможет запросить разрешение президента на обязательную вакцинацию военных до того, как Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) полностью одобрит вакцины. По словам нескольких официальных лиц, решение Пентагона и рекомендации о том, как действовать, могут быть приняты на этой неделе.

Президент США Джо Байден объявил 29 июля, что просит министерство обороны "изучить, как и когда" оно добавит вакцину против COVID-19 в список обязательных прививок для военных.

На прошлой неделе Байден объявил, что сотрудникам американских федеральных ведомств следует либо пройти вакцинацию от коронавируса COVID-19, либо - следовать на работе ряду мер предосторожности: носить маски на работе, соблюдать правила социального дистанцирования, а также - периодически сдавать тест на коронавирус. В то же время Пентагон заявил, что новые требования будут применяться к военному и гражданскому персоналу министерства обороны, и что ведомство также рассматривает возможность добавления вакцины против COVID-19 в список необходимых для военнослужащих.

Хроника 09 января 2020 года – 05 августа 2021 годаПандемия коронавируса
США Министерство обороны США Ллойд Остин Пентагон COVID-19 коронавирус

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