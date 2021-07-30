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Лукашенко допустил размещение российских войск в Белоруссии

Лукашенко допустил размещение российских войск в Белоруссии
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов разместить в республике Вооруженные силы РФ, если это будет нужно для безопасности Союзного государства.

"Если нужно будет для безопасности Союзного государства, которое мы строим, для безопасности Беларуси и России разместить здесь все вооруженные силы со всеми видами вооружений - они будут здесь размещены незамедлительно", - заявил Лукашенко на встрече с активом местной вертикали по актуальным вопросам общественно-политической обстановки. Его цитирует госагентство БелТА в пятницу.

При этом он подчеркнул, что сейчас в этом нет никакой необходимости.

"У нас достаточно крепкие, сплоченные, компактные Вооруженные силы. Не считая "территориалов", мы можем в нужный момент в короткий промежуток времени 500 тысяч человек поставить под ружье, а это уже сила. Если будет мало, сюда будут введены все Вооруженные силы Российской Федерации. Такого никогда не будет. Но если нужно, мы раздумывать не будем", - сказал президент.

"Еще раз повторяю: в этом сегодня нет абсолютно никакой необходимости. В острый период в августе прошлого года, когда-то кто-то колебался, кто-то предал, кто-то под плинтус залез, у кого-то в мозгах кипело, я не ввел никакие Вооруженные силы, ни из России, ни с Украины, ни из других стран. Мы с этой бедой справились сами. Вот моя позиция", - подчеркнул Лукашенко.

Президент Белоруссии также заявил, что вопрос о размещении российских баз в его стране никогда не обсуждался на высшем уровне.

"Никогда на уровне президентов вопрос о размещении российских баз в Беларуси не обсуждался. Прежде всего потому, что в этом нет никакой необходимости при современных вооружениях", - сказал Лукашенко.

Президент обратил внимание, что на Западе в очередной раз обеспокоились белорусско-российскими учениями, которые пройдут в сентябре.

"По меньшей мере, смешно это все слышать. Сколько учений они провели у наших границ? Они нас критикуют: вот Лукашенко хочет разместить российские базы на территории Беларуси. Слушайте, мы же не паримся по поводу того, что они создали кучу этих баз в Европе. Их же море там, чего вы нам предъявляете претензии?" - отметил белорусский лидер.

Александр Лукашенко Белоруссия Союзное государство

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