Аэропорт Минска сообщил об отмене вывозного рейса с мигрантами 29 ноября

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Национальный аэропорт Минска сообщил, что отменен вывозной рейс авиакомпании Iraqi Airways в Эрбиль. Предполагалось, что этим рейсом Белоруссию покинет очередная группа мигрантов из Ирака.

27 ноября пресс-служба аэропорта сообщала, что 29 ноября и 30 ноября состоятся два вывозных рейса в Ирак. Предполагалось, что самолет Iraqi Airways прилетит в Минск в 12.45 в понедельник и вылетит в Эрбиль в 13.45.

Намечавшийся на 28 ноября аналогичный рейс также был отменен. В аэропорту тогда предупредили, что расписание вывозных рейсов может меняться.

Представители властей Белоруссии ранее говорили, что в ходе телефонных переговоров канцлера ФРГ Ангелы Меркель с президентом Александром Лукашенко была достигнута договоренность, что белорусская сторона попытается вернуть на родину около 5000 мигрантов из примерно 7000, осевших в стране, а Евросоюз создаст гуманитарный коридор и примет еще 2000. В руководстве Германии договоренность о квотах отрицают. Однако первый вывозной рейс с беженцами отправился из Минска в Ирак вскоре после второй беседы Лукашенко и Меркель.

В Европе называют создавшийся хаос с мигрантами у границы с Белоруссией "гибридной агрессией" "белорусского режима".