Сова из Центрального парка Нью-Йорка погибла из-за столкновения с фургоном

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Сова Барри из Центрального парка Нью-Йорка погибла от столкновения с фургоном, сообщает BBC News.

Пестрая неясыть столкнулась с фургоном техобслуживания в пятницу в 02:30 по местному времени во время поиска еды, сообщила администрация парка. Смерть Барри рано утром побудила любителей птиц по всему миру поделиться своими фотографиями и воспоминаниями о нем. Многие любители птиц интересовались, с какой скоростью двигалась машина технического обслуживания и почему она ездит в то время, когда многие ночные животные и птицы охотятся.

I often watched the #CentralPark barred #owl fly out as a nightly ritual after work. Never got old. Last night, I could only visit her in my photos & memories. RIP Barry, thank you so much for your time with us! ❤️ #birdcpp #BirdTwitter #barredowl #bird #birding #nature #wildlife pic.twitter.com/Yupb2yhwQw — David Lei (@davidlei) August 7, 2021

Сова была впервые замечена в Центральном парке в октябре 2020 года наблюдателем за птицами Робертом Декандидо, сообщает The New York Times. Барри стал особенно популярен в разгар пандемии COVID-19. Он был фотогеничным и оставил после себя огромное количество фотографий и видео в соцсетях посетителей парка. У Барри была своя фан-страничка в твиттере.

Пестрая неясыть во время ночной охоты летает низко над лесом и может зависнуть, прежде чем упасть на свою добычу. Этот вид употребляет в пищу мелких грызунов, рыбу и насекомых. Полосатая неясыть в США обитает на востоке. Встречается этот вид и на юге Канады.