Что случилось этой ночью: понедельник, 9 августа

Неизменность решения Байдена о выводе войск США из Афганистана и "считанные недели" до завершения строительства "Северного потока 2"

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Наступление талибов не изменило планов Джо Байдена по выводу войск США из Афганистана. По данным The New York Times, в воскресенье чиновники Пентагона докладывали о продвижении террористического движения "Талибан" (запрещено в РФ) в провинции Кундуз, но решение администрации США не изменилось.

- Российский траулер загорелся в норвежском порту Киркенес. Пожар на рыболовецком судне Tamango начался в служебных помещениях. Эвакуированы 22 моряка, никто не пострадал.

- Считаные недели остаются до завершения строительства "Северного потока 2", сообщил посол РФ в ФРГ. Сергей Нечаев также заявил, что соглашение США и ФРГ по газопроводу не является юридически обязывающим документом для подписантов, и тем более для России.

- Сенат США проголосовал за прекращение дебатов по законопроекту об инфраструктуре на сумму более $1 трлн. Таким образом, законопроект может быть вынесен на голосование в Cенат уже в понедельник или во вторник.

- На севере Сахалина на берег выбросило кита. Местные жители заметили его на отмели в воскресенье. Днем животное накрыли мокрым одеялом, чтобы кит не получил ожоги. Предположительно, во время ночного прилива он смог уйти в море.