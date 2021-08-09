Кита выбросило на отмель на севере Сахалина

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - На севере Сахалина в воскресенье днем жители обнаружили на берегу кита, предположительно, животное во время прилива в ночь на понедельник смогло уйти в море, сообщил "Интерфаксу" руководитель сахалинского фонда защиты природы "Зелёный Сахалин" Александр Иванов.

Кит был обнаружен на берегу залива Байкал на северо-западном побережье острова.

"По словам очевидцев, кит минувшей ночью был еще там. Сейчас, по информации одних людей, якобы его нет, он ушел в море", - сказал Иванов, отметив, что он ждет точной информации о судьбе кита от инспекторов Северо-Курильского территориального управления Росрыболовства (СКТУ).

Собеседник агентства рассказал, что днем в воскресенье к нему обратился один из жителей Охинского района и сообщил о выброшенном на берег ките. Он проконсультировал его, что нужно сделать для спасения млекопитающего.

"Кит - северный плавун. Взрослое животное, по словам очевидцев, длиной 5-6 м. Первичный осмотр показал, что у него были небольшие поверхностные раны на боковом плавнике и в районе хвоста, но это не критично", - рассказал Иванов.

На место происшествия в тот же день прибыли сотрудники охинского отделения СКТУ и районного лесничества. Они привезли оборудование. Кита с помощью машины со стропами погрузили на брезент и перевезли на большую глубину, чтобы животное омывалось морской водой в ожидании прилива. Чтобы кит не получил ожоги, его спину укрывали мокрым одеялом.

Предполагалось, что в ночь на понедельник, в момент максимального прилива кит самостоятельно сможет покинуть отмель и уйти в море.

Зоозащитник добавил, что киты в том районе заходят на мелководье в поисках корма. Он предположил, что в момент отлива животное не успело уйти на глубину и оказалось на отмели.