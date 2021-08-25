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Пользователи TikTok смогут покупать товары через приложение

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Пользователи сервиса обмена короткими видео TikTok в скором времени смогут покупать товары напрямую через приложение благодаря сотрудничеству компании с канадской Shopify.

Shopify, специализирующаяся на электронной торговле, сообщила, что владельцы бизнесов смогут добавлять возможность осуществления покупок в своих профилях TikTok, и она будет напрямую привязана к их онлайн-магазинам.

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Инструмент для осуществления покупок, который пока находится на стадии тестирования, доступен продавцам в США, Великобритании и Канаде. В ближайшие месяцы доступ к нему будет открыт еще в нескольких регионах. Shopify уже заключила соглашение с TikTok, в рамках которого продавцы могут создавать видеорекламу с возможностью перейти к покупке.

Владелец TikTok, компания ByteDance со штаб-квартирой в Пекине, уже управляет торговой площадкой на платформе Douyin, приложении для обмена короткими видео для китайского рынка. Покупка товаров через социальные сети еще не так распространена в США, однако подобную функцию уже использует соцсеть Instagram, принадлежащая Pinterest и Facebook Inc.

Введение инструментов электронной коммерции TikTok в партнерстве с Shopify усилит конкуренцию между ней и Facebook. Facebook еще в прошлом году представила в ряде стран инструменты для продвижения товаров и услуг в Instagram, а также цифровой канал продаж в соцсети Facebook.

TikTok

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